Bergamo. “Mamma, non mi sento bene”: malore durante bagnetto. Morta bimba di 6 anni

Pozzo D’Adda. Non ce l’ha fatta la bimba di sei anni finita sotto acqua nella vasca a causa di un malore. La piccola è morta in ospedale poche ore fa, a Bergamo, mentre l’incidente si è verificato giovedì sera nella sua abitazione di Pozzo D’Adda, in provincia di Milano.

Pozzo d’Adda. Malore mentre fa il bagnetto, morta una bimba

La bimba avrebbe accusato un malore giovedì mentre faceva il bagnetto nella vasca. Appena i genitori se ne sono accorti, si sono vissuti momenti di panico. Il 118 è arrivato sul posto in elisoccorso e hanno trasportato la bimba in arresto cardiaco al pronto soccorso di Bergamo, dov’è stata ricoverata in terapia intensiva.

I medici hanno fatto il possibile, ma la situazione era troppo critica. In moltissimi, non solo a Pozzo, hanno pregato per lei. Le sue condizioni erano fin da subito apparse gravi. Adesso saranno da accertare le cause e capire le eventuali responsabilità dei genitori. La prima ipotesi è che la bimba abbia avuto un arresto cardiocircolatorio. Non è chiaro quanto abbia inciso sulla tragedia la circostanze che la bimba stesse facendo il bagno.