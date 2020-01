Dramma in aeroporto, uomo ritrovato morto nei bagni

Dramma sabato mattina all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Un uomo di 58 anni è stato trovato morto in uno dei bagni dello scalo, nella zona arrivi. A scoprire il corpo ormai senza vita dell’uomo, alcune addette alle pulizie, attorno alle 9 del mattino di ieri, sabato 18 gennaio.

Dramma in aeroporto

Immediata la segnalazione all’Azienda regionale emergenza urgenza, che sul posto ha inviato un’automedica e un’ambulanza, e il contestuale allarme alle forze dell’ordine. I soccorritori del 118, però, non hanno potuto fare nulla per l’uomo, se non constatarne il decesso. La polizia ha invece identificato la vittima: si tratta di un cittadino italiano, un bergamasco senza fissa dimora.