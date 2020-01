C’è posta per te, tutte innamorate di Giuseppe: “Lascia tutto e vai a fare il tronista”

La storia di Valeria e Giuseppe a “C’è posta per te” non è passata inosservata. Sopratutto, a non essere passata inosservata è la bellezza estetica della coppia napoletana protagonista ieri al programma della De Filippi. Centinaia le richieste e i commenti sui social da parte delle italiane nei confronti del giovane tradito dalla compagna. Addirittura c’è chi scrive: “Dovresti fare il tronista ad “Uomini e Donne”.

La storia di Giuseppe e Valeria

Valeria ha lasciato il suo compagno Giuseppe ma ora vorrebbe che lui tornasse a vivere con lei. “Il nostro rapporto è entrato in crisi. C’è stato un momento in cui mi sono sentita più tua madre che la tua donna. So che sei stato male per me e hai cercato di farmi rinsavire. Racconta Valeria. Poi continua, “Ho fatto i conti con una donna che non conoscevo, egoista e menefreghista. Sono qui per dirti che ti amo, non ho paura di dirlo davanti a tutti. Sono qui a chiederti di tornare a casa da me e dalle bambine per avere un rapporto migliore di quello che avevamo, dove la rabbia e i silenzi hanno occultato il nostro amore. Ti amo”.

Giuseppe spiega: “Io mi sono innamorato di lei per il modo in cui stava in mezzo alla gente, per il suo essere estroversa, a parte la bellezza. Da una parte provo un sentimento, dall’altra mi blocco. Io ci sto malissimo a non tornare a casa dalle bambine e a non aiutarla. Però ho bisogno di tempo. Se ho paura di perderla? Certo, ci penso sempre”. Poi, l’uomo dice di essere intimorito all’idea del matrimonio, però quando ha dato l’anello a Valeria era un gesto per dirle che sarebbe stata sua per sempre. Oggi sente che la sua fiducia è stata tradita. Maria De Filippi prova a farlo ragionare: “Le cose si risolvono insieme, non facendo il fidanzato a distanza”.

Valeria dice che al contrario di quanto pensa Giuseppe, è gelosissima di lui. Poi scoppia in lacrime. Giuseppe decide di aprire la busta, fa felice Valeria e infrange i sogni di chi già lo voleva tronista a ‘Uomini e Donne’.

Leggi anche