Polizia messa in fuga da gruppo di teppisti. Sassi e petardi contro gli agenti. Video

Campania. “Cinque agenti di polizia costretti a indietreggiare e difendersi con gli scudi da oggetti e petardi lanciati nella loro direzione da ragazzini inferociti e invasati nell’indifferenza degli adulti, alcuni addirittura sorridenti di fronte a una scena allarmante e raccapricciante al tempo stesso. E’ accaduto al Borgo Sant’Antonio Abate, dove si è verificato un assalto in piena regola alle forze di polizia.

A realizzarla una manciata di ragazzini, intenti a nascondere alberi e legnami per il fuocarazzo di Sant’Antonio, a cui bisognerebbe spiegare che non è questo il modo in cui la gente civile vive. Ma in certi contesti è credibile che ciò avverrà mai? Questa è la Napoli di domani? Fuori dal contesto in cui vivono i protagonisti di questa inaccettabile ribellione quale spazio e quale funzione potranno mai occupare e svolgere. Occorre fermarli, cresciuti in ambienti criminali siano tolti alle famiglie e rieducati nei luoghi giusti”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi.

“Questi messaggi non possono passare, non possono essere consentiti – ha aggiunto Borrelli- bisogna rispondere con severità. Alcuni territori non sono agglomerati urbani bensì polveriere a cui va sottratta la miccia. I ragazzini di Borgo Sant’Antonio Abate hanno dato un assaggio di quanto pericolose possano essere le baby gang”.

Il video