Vela, la promessa italiana Christian Esposito vince la coppa Santa Lucia

Napoli. Una delle promesse della vela italiana, è Christian Esposito, vincitore della Coppa Santa Lucia nella classe Optimist juniores. Dodici anni, vive a Scampia e frequenta la seconda media.

I suoi pomeriggi sono divisi tra scuola e sport, è già da qualche anno allievo della Scuola Vela Mascalzone Latino. Numeri da professionista per il giovanissimo napoletano, con un secondo, un sesto e un primo posto nelle tre prove disputate, Esposito si è messo in evidenza tra i 54 concorrenti e si aggiudica, tra gli Juniores, la prima delle tre tappe del Campionato Zonale Optimist 2020 al termine del quale sarà assegnata la Coppa Santa Lucia.

La scuola vela Mascalzone Latino nella kermesse sportiva europea si è messa in mostra anche con Gabriel De Luca (15°), Ilaria Esposito (16°) e Gennaro Casella (22°). Un po’ più attardato Francesco Pio Verde, ben più piccolo (2009), che conclude al 42° posto. Tra i cadetti che concorrevano per la Coppa Chiappariello, l’unico atleta in gara per i colori della Scuola Vela Mascalzone Latino era Davide Casella, classe 2011, che al termine delle tre prove, complice anche una partenza anticipata, conclude al 13° posto.