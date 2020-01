“Non me la sento”, cantante rinuncia a Sanremo: era stato annunciato ma non ci sarà

“Mi sono dimenticato di dirvi una cosa importante. Voglio ringraziare Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite. Non sarò presente al Festival di Sanremo, non me la sento, mi sentirei a disagio. Tra i due santi, Sanremo e San Siro, scelgo San Siro, quindi se volete venire a sentirmi nel posto giusto, con la gente giusta, venite il 14 giugno a San Siro”. Sono queste le parole dette da Salmo in una Instagram story in cui annuncia che non sarà a Sanremo.

Salmo a Sanremo 2020

Nonostante il suo nome era stato già annunciato, il rapper che doveva essere un super ospite, non ci sarà. Attesissimo, si trattava sicuramente di uno degli ‘outsider’ del Festival, scelto da Amadeus per portare un pubblico non tradizionalmente “affezionato” alla kermesse. Ma a quanto pare è arrivato il forfait.

Salta, così, il primo nome, un nome di rottura, in effetti, che avrebbe portato sul palco dell’Ariston uno dei fenomeni musicali italiani di questi ultimi anni, in grado di entrare tra gli album più venduti del 2019 sia con il suo “Playlist” che con il “Machete Mixtape vol.4” che ha curato.

San Siro

