Chi è Sfera Ebbasta: vita privata, altezza, denti Sfera Ebbasta e la carriera di Sfera Ebbasta

Rapper di successo amato dagli adolescenti di tutta Italia, ogni canzone che lancia diventa una hit. Di chi stiamo parlando? Parliamo di lui: Sfera Ebbasta, 28 anni, milanese doc e trapper del momento. Scopriamo alcune curiosità su di lui: altezza, vita privata, denti e carriera.

Sfera Ebbasta, biografia

Sfera Ebbasta, pseudonimo di Gionata Boscetti, nasce il 7 dicembre del 1992 a Sesto San Giovanni, quartiere di Milano ed è altro 1,81 cm. I suoi genitori si separarono due anni dopo (il padre morì successivamente nel 2006). Durante la sua infanzia crebbe principalmente a Cinisello Balsamo, nonostante si sia trasferito svariate volte assieme alla madre Valentina e la sorella Andrea.

Fu bocciato una volta in prima media e si ritirò da scuola durante il primo anno di liceo. Dopo il ritiro da scuola provò a lavorare come elettricista e fattorino per la consegna delle pizze. Durante l’adolescenza, Boschetti ha iniziato ad ascoltare vari artisti hip hop, come Eminem, 50 Cent, Gucci Mane, Club Dogo, Gemelli DiVers

La carriera

È salito alla ribalta grazie alla pubblicazione dell’album XDVR, inciso con la collaborazione del produttore discografico Charlie Charles, ottenendo un buon successo in Italia. Tale successo si è replicato con le uscite di Sfera Ebbasta (2016) e Rockstar (2018), il secondo dei quali ha permesso all’artista di divenire il primo italiano ad entrare nella top 100 mondiale della piattaforma di streaming Spotify.

A partire da novembre 2014 produce diversi pezzi in collaborazione con Charlie Charles e li pubblica su YouTube con i rispettivi video. Dopo l’uscita del brano Panette inizia ad essere contattato da alcune etichette discografiche.

L’11 giugno 2015 fa il suo esordio con l’album XDVR, realizzato insieme al produttore Charlie Charles e composto da alcuni dei brani pubblicati nei mesi precedenti e altri inediti.

Oltre ai brani già presenti nella tracklist originale include gli inediti XDVRMX (con Marracash e Luchè), Ciny (di cui viene girato anche un videoclip) e Trap Kings. L’album ottiene un buon successo nell’underground e aumenta notevolmente la popolarità della musica trap in Italia, ricevendo anche un ottimo riscontro da parte della critica specializzata, ma è anche oggetto di numerose critiche in quanto vari brani, che parlano di vita dei quartieri di periferia e della realtà di strada della sua città (Cinisello Balsamo) comprendono riferimenti ad attività criminali e al consumo di droghe quali la codeina e la marijuana.

Il 20 gennaio 2016 viene pubblicato su YouTube il video del brano inedito Blunt & Sprite, mentre nel corso dell’anno Sfera Ebbasta prende parte a una traccia del disco Anarchie del rapper francese SCH, positivamente impressionato dall’ascolto dei pezzi del rapper durante un soggiorno in Italia: realizza il brano Cartine Cartier, prodotto da Charlie Charles e DJ Kore, estratto come singolo promozionale dell’album.

Sfera Ebbasta e i denti d’oro

L’accessorio bling che sfoggia Sfera Ebbasta si chiama grillz ed è una protesi fatta per coprire i denti veri con capsule in oro zecchino. I grillz sono nati negli anni ’90 grazie ai gangsta rap negli Stati Uniti meridionali, successivamente sono diventati un manifesto della corrente musicale. Avere le protesi grillz significava appartenenza, e gli artisti più poveri li utilizzavano come una specie di distintivo della loro estrazione sociale umile