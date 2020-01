Napoli, “E’ la città giusta per vivere come fratelli”: due incontri per pulire le aree verdi del quartiere

“La pace è un bene prezioso, oggetto della nostra speranza, al quale aspira tutta l’umanità …Di fronte alle conseguenze della nostra ostilità verso gli altri, del mancato rispetto della casa comune e dello sfruttamento abusivo delle risorse naturali – viste come strumenti utili unicamente per il profitto di oggi, senza rispetto per le comunità locali, per il bene comune e per la natura – abbiamo bisogno di una conversione ecologica. Tale conversione va intesa in maniera integrale, come una trasformazione delle relazioni che intratteniamo con le nostre sorelle e i nostri fratelli, con gli altri esseri viventi, con il creato nella sua ricchissima varietà”… (Tratto dal messaggio del SANTO PADRE FRANCESCO per la celebrazione della Giornata Mondiale della Pace)

Ispirata dal discorso del Pontefice per la Giornata Mondiale della Pace, l’Azione Cattolica di San Gennaro al Vomero in collaborazione con le altre Associazioni di AC delle parrocchie del quartiere, la V Municipalità, Asia Napoli, Retake Napoli, il Centro di Pastorale Giovanile Shekinà, gli Scout del C.N.G.E.I. e alcuni istituti scolastici, invita i gruppi, le associazioni e tutti i cittadini a fare la loro parte per custodire al meglio il nostro territorio.

Ci incontreremo il prossimo 19 gennaio in piazza Medaglie d’Oro (angolo via Niutta) e il prossimo 26 gennaio in piazza Quattro Giornate ( lato Caserma ) dalle 9.30 alle 12.00 per effettuare degli interventi di pulizia straordinaria delle aree verdi e della strada. Solo rispettando il nostro quartiere e collaborando con gli enti locali possiamo vivere come fratelli in una città giusta.