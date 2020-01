Aspirante vedovo: trailer Aspirante Vedovo, cast, trama del film Aspirante Vedovo

Aspirante vedovo: trailer, cast, trama del film. Aspirante vedovo è un film del 2013 diretto da Massimo Venier e interpretato da Luciana Littizzetto e Fabio De Luigi. È un remake del film di Dino Risi del 1959 Il vedovo. Andrà in onda questa sera, 17 gennaio, su Rai 3 alle 21.20.

Aspirante vedovo: trama

Alberto Nardi è un imprenditore fallimentare il cui successo più importante è stato sposarsi con la ricca e potente industriale Susanna Almiraghi.

Col passare del tempo però, e la dipendenza di lui da lei per il denaro, mentre per Susanna l’unico errore della sua vita è stato di sposarlo e per cui è giusto che lei debba pagare fino a che morte non li separi (il prete le confessa che vorrebbe vederla finalmente divorziata, stufo della loro sterile relazione), lui vorrebbe il divorzio, ma lei non glielo vorrebbe assolutamente dare.

Tuttavia, rimasta Susanna vittima di un incidente aereo, Alberto si ritrova miliardario, erede di tutte le ricchezze della sua defunta moglie. Ma la fortuna di Alberto ha vita breve: Susanna infatti non è mai salita sull’aereo incidentato. A questo punto Alberto inizia ad escogitare un modo per liberarsi davvero di lei ma, a causa di un equivoco, un camion investe Alberto facendolo finire sulla sedia a rotelle. In realtà lui non è diventato disabile e mentre cerca di buttare Susanna da un palazzo cade morendo. Alla fine si vede Susanna che visita la tomba del marito.

Aspirante vedovo: cast

Luciana Littizzetto: Susanna Almiraghi

Fabio De Luigi: Alberto Nardi

Alessandro Besentini: Stucchi

Francesco Brandi: Giancarlo

Roberto Citran: Fenoglio

Bebo Storti: Pier, monsignore

Ninni Bruschetta: Perlasca

Luciano Scarpa: Roberto

Clizia Fornasier: Giada

Fulvio Falzarano: padre di Giada

Alessandra Raichi: madre di Giada

Andrea Bruschi: uomo d’affari

Stefano Chiodaroli: Arturo

Paolo Pierobon: operaio rumeno

Tatti Sanguineti: psichiatra

Aspirante vedovo: trailer