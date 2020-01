Giugliano. Tragico incidente in scooter, morto un uomo

Giugliano. Tragico scontro nella notte nei pressi dell’Auchan di Giuliano, morto un uomo. La vittima risponde al nome di Pietro Fiorillo, 43enne originario di Milano ma residente da diverso tempo nel comune di Giugliano. Secondo una primissima ricostruzione si tratterebbe di un incidente autonomo. Il 43enne, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo dello scooter morendo sul colpo.

Sul posto sono giunti i militari dell’arma della compagnia di Giugliano per i rilievi del caso. Lo scooter guidato dal 43enne era privo di cop­ertura assicurativa, ed è stato sottoposto a seques­tro. I carabinieri indagano per stabilire l’esatta dinamica dei fatti. La salma è stata trasferita all’­obitorio dell’ospeda­le “San Giuliano” per l’autopsia.