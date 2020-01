Reddito di cittadinanza pagamenti gennaio, non sarà come Natale

Per i pagamenti del reddito di cittadinanza, nel mese di gennaio del 2020, non sarà come Natale, ovverosia non ci saranno accrediti su Postepay in anticipo.

Reddito di cittadinanza pagamenti gennaio 2020, data di accredito standard

La data di accredito, infatti, torna ad essere quella standard, il 27 del mese, per tutte le domande di reddito di cittadinanza accettate entro lo scorso 30 novembre del 2019.

Domande reddito di cittadinanza dicembre 2019, la card è alla Posta

Per le domande accettate a dicembre del 2019, invece, proprio in questi giorni i nuovi percettori del reddito di cittadinanza dovrebbero ricevere via mail o Sms l’avviso di ritiro della card presso gli uffici postali. La carta del reddito di cittadinanza, già attiva e con l’importo mensile spettante, sarà rilasciata insieme al codice PIN che serve non solo per i pagamenti, ma anche per effettuare prelievi di contante nel rispetto dei limiti previsti.