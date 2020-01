Estrazione Lotto oggi giovedì 16 gennaio 2020: i numeri vincenti dell’estrazione di giovedì 16 gennaio 2020

Estrazione Lotto di oggi giovedì 16 gennaio 2020. I numeri vincenti saranno disponibili su questa pagina pochi minuti dopo le ore 20:00.

Come sempre, i numeri sono comunicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

I numeri ritardatari: in cima rimane il numero 22 sulla ruota di Palermo che manca da ben 155 estrazioni. In seconda posizione troviamo il numero 7 sulla ruota di Bari da 121 turni mancante all’appello e poi troviamo il 38 sulla ruota di Genovamancante da 109 giocate. Si continua con il 59 sulla ruota di Cagliari assente da 82 turni e il 4 sulla ruota di Torino che manca da 78 turni. Poi il 16 sulla ruota di Napoli che non esce da 77 turni, e il numero 20, 68 e 70 assenti rispettivamente sulla ruota nazionale, di Milano e di Venezia da ben 72 turni. Si prosegue con il numero 85 sulla ruota di Firenze da 41 estrazioni assente ed infine il 56 sulla ruota di Roma assente da57 turni.

Estrazione Lotto: LE RUOTE

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

L’estrazione Lotto di oggi 16 gennaio 2020 permetterà a qualche fortunato di poter incassare una cospicua somma, proprio come è successo lo scorso martedì. Difatti a Bagnolo in Piano in provincia di Reggio Emilia sono stati vinti in totale ben 14mila 550euro.

I numeri vincenti dell’Estrazione Lotto di oggi 16 gennaio 2020 saranno pubblicati a partire dalle 20 anche sul sito ufficiale delle agenzie delle dogane e dei Monopoli di Stato nella sezione Giochi. Inoltre sul sito sono riportate le avvertenze per i giocatori, in quanto il gioco del Lotto può creare dipendenza. In casi in cui si manifesta questo tipo di dipendenza si può chiamare il numero verde 800 55 88 22, è possibile mettersi in contatto con professionisti del settore e chiedere il loro aiuto.