Tragedia in ospedale, Valentina muore per una rara forma di meningite: aveva solo 14 anni

Muore a 14 anni per una rara forma di meningite, dramma per la piccola Valentina Sanna. E’ deceduta mentre era in vacanza in Sardegna, suo paese d’origine, con i suoi genitori e le due sorelle. La 14enne ha contratto la malattia nel giorno di Santo Stefano. Lamentava dolori alla testa, poi febbre alta e diversi malesseri. Sintomi tipici dell’influenza, ma poi la situazione ha iniziato a peggiorare.

Valentina muore a 14 anni per una rara forma di meningite

Trasferita d’urgenza in ospedale, dove le è stata diagnosticata la patologia, la ballerina, che viveva in una cittadina del Merseyside, è deceduta il primo gennaio dopo tre giorni di agonia. Solo in queste ore la stampa inglese ha fatto circolare la notizia.

Valentina era una promessa della danza, infatti, viveva a Londra perchè si era guadagnata un posto nella prestigiosa scuola di ballo Royal Ballet School con sede presso la Royal Opera House del Covent Garden. Il papà di Valentina, Alberto, musicista di professione, ha detto che lui, la madre e le due sorelle dell’adolescente sono “devastati per quanto successo”.

Dopo la sua morte, i genitori hanno deciso di donarne gli organi, che hanno salvato altre quattro persone. “È stato un sollievo per noi sapere che il suo sacrificio sarebbe servito a dare una nuova vita ad altri pazienti”, ha fatto sapere il papà.