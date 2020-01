Udine. Un incendio è divampato ieri sera al primo piano di uno stabile nel centro di Porpetto, in provincia di Udine, a pochi passi dal m.unicipio.Un uomo che si trovava all’interno, di 86 anni, è morto carabonizzato tra le fiamme.

Udine, appartamento va a fuoco: uomo muore carbonizzato

I primi a dare l’allarme intorno alle 20 sono stati alcuni clienti del bar Centro di via Roma, situato sotto l’abitazione andata a fuoco, che si sono accorti del fumo che scendeva dalle scale e subito anche delle grida dell’uomo che chiedeva aiuto, dal piano superiore.

Al momento del fatto l’uomo, che aveva difficoltà di deambulazione, era solo in casa. La moglie e il figlio si trovavano proprio nel bar sottostante di proprietà della famiglia. Qualcuno ha anche provato a salire ed entrare in casa, ma le fiamme erano troppo alte e il fumo talmente denso da non permettere a nessuno di avvicinarsi.

Tre squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano e di Udine hanno raggiunto l’appartamento per domare le fiamme e trarre in salvo l’anziano. Poco dopo sono giunte anche un’ambulanza della Croce Verde e un’automedica. I pompieri sono quindi entrati dalle finestre con l’autoscala per salvare l’uomo, mentre i colleghi tentavano dal basso di spegnere le lingue di fuoco. Ma ogni loro sforzo è stato vano: l’anziano è morto carbonizzato. Sul posto i carabinieri di Torviscosa per i rilievi e il sindaco del paese Andrea Dri.