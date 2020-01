“Innocenti bugie”, stasera il film. Trama di “Innocenti Bugie” e cast del film “Innocenti Bugie”

Torna in tv l’esilarante film che vede protagonista Tom Cruise e Cameron Diaz, “Innocenti bugie”. Il film del 2010 andrà in onda su canale 8 all 21.30.

La trama

In aeroporto June Havens incontra per caso Roy Miller. Con lui si ritroverà per caso sullo stesso volo verso Boston. Un volo però alquanto particolare. I due evidentemente attratti cominciano a parlare confidandosi sogni e desideri mai realizzati. Mentre lei va in bagno però accade qualcosa. Roy viene improvvisamente attaccato da alcuni uomini armati, che sembravano dei semplici passeggeri, e li uccide. In modo rocambolesco fa atterrare l’aereo e spiega a June che potrebbe venire braccata da alcuni agenti. Dopodiché la narcotizza. Risvegliatasi nella propria abitazione la ragazza viene effettivamente contattata da agenti, tra cui Fitzgerald, ma Roy riesce a salvarla in più occasioni. Il motivo degli inseguimenti e delle sparatorie è uno Zafiro voluto da più persone. Gli agenti diranno poi alla donna che è lo stesso Roy ad aver ingannato tutti. Di fatto lo consegna ma lui riesce a scappare. Così comincerà un lungo tira e molla per la ricerca e il possesso dello Zafiro.

Il finale

Quando Roy scomparirà June fingerà di essere in possesso dello Zafiro. Così viene presa e portata a Siviglia da Antonio, ovvero colui che vuole lo Zafiro a tutti i costi. Quando il criminale comprende il bluff decide di uccidere June. Ma anche in questo caso Roy ricompare, salvandola. Intanto, Roy e June capiscono di essere innamorati. Fitzgerald intanto spara a Roy e fugge con Zefiro, che però gli esplode in mano, uccidendolo: la batteria era ancora instabile. Roy finisce così all’ospedale e una volta guarito è pronto a ricominciare la sua vita da spia. Interviene però June, che lo rapisce e lo conduce verso Capo Horn.

Il cast

Innocenti bugie, il film, è recitato da Tom Cruise è Roy, mentre Cameron Diaz è June. Il film è pieno di scene esilaranti e divertenti che lo hanno reso una delle pellicole più gradite dal pubblico.