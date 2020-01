Cado dalle nubi in onda stasera su Canale 5: trama Cado dalle nubi e cast Cado dalle nubi

Dopo il grande successo che ha riscosso Tolo Tolo al cinema, Mediaset ha pensato di trasmettere stasera Cado dalle nubi, altro film da record di incassi di Checco Zalone. Il film andrà in onda su Canale 5, a partire dalle 21 e 20.

Cado dalle nubi, la trama

Checco Zalone è un giovane cantante pugliese che sogna di entrare nel mondo dello spettacolo, e nel frattempo nei fine settimana canta in una gelateria a Polignano a Mare, suo paese natale. È fidanzato con Angela, ma lei, che ha sempre detestato i suoi modi appiccicosi, lo lascia dopo sei anni e sette mesi di fidanzamento perché lo considera un fallito e perché, non avendo un lavoro stabile, non le garantisce la possibilità di formare una famiglia.

Disperato e imbronciato, su consiglio dello zio lascia il paese natio e saluta il suo “manager”, Nicolas, un ragazzo di colore obeso che in realtà fa il cameriere nella gelateria, per trasferirsi a Milano, con la speranza di trovare il modo di entrare nel mondo dello spettacolo. Viene ospitato dal cugino omosessuale Alfredo, il quale è fidanzato con il personal trainer Manolo, con cui condivide l’appartamento.

Il trasferimento al Nord

In un negozio di strumenti musicali Checco incontra casualmente Marika, una bella ragazza che fa volontariato presso l’abbazia di Morimondo, aiutando ragazzi che hanno genitori criminali o con problemi di droga o alcol. Checco se ne innamora e, per poterla corteggiare, si offre come nuovo insegnante del corso di chitarra dei ragazzi. Marika respinge fin dall’inizio le avances di Checco, perché lo considera un ignorante, ma soprattutto perché è innamorata del professore di psicologia con cui sta facendo la tesi di laurea.

Quest’ultimo però sfrutta i sentimenti di lei per farle fare ricerche e studi al posto suo. Infuriata per una foto sul giornale che ritrae il professore con la propria compagna, Marika accetta di andare a una festa con Checco, si ubriaca e lo bacia. Checco, fraintendendo il bacio, si convince che Marika ricambi i suoi sentimenti e comincia a presentarsi a casa della famiglia della ragazza. Il problema è che i genitori di Marika appartengono ad un partito politico che disprezza i meridionali, chiamato Partito del Nord. La madre Raffaella, fortunatamente, prende subito in simpatia Checco, mentre purtroppo il padre Mauro, segretario cittadino del partito, non riesce proprio a tollerare l’idea di poter avere un genero del Sud.

Il successo al programma “We want you”

Checco incontra per caso alcuni ragazzi emo grazie ai quali viene a sapere del talent show televisivo We want you, che potrebbe rappresentare per lui un’ottima possibilità di farsi conoscere. Si presenta tre volte, ma arriva in ritardo all’ultima e Roberto, il direttore dei provini nonché discografico della trasmissione, si rifiuta di visionarlo. Resosi conto ormai che non ha più nessuna possibilità di realizzare il suo sogno di diventare un cantante famoso e deluso per non essere amato da Marika, decide di tornare a Polignano, ma il video del suo provino viene comunque visto dal personale della trasmissione e riscuote un grande successo.

Il cast

Il film vanta un cast eccezionale. Oltre a Checco Zalone, vi sono anche: