Giugliano: ottavo circolo didattico in zona Lago Patria, la scuola promotrice dell’integrazione

Il nostro viaggio tra le scuole del territorio prosegue verso l’ottavo circolo didattico di Giugliano sito in zona Lago Patria. Una scuola multietnica che promuove l’integrazione.

L’istituto si presenta come una grande opera d’arte, le pareti della scuola, infatti sono tutte decorate da lavori dei bambini. Inoltre nei corridoi sono esposte tutti i progetti a cui la scuola partecipa. E’ tata creata una sala denominata “soft” con poltrone e una grande lavagna lim, per permettere di creare momenti creativi e costruttivi in un ambiente relax.

La scuola era fino a poco tempo fa anche di un auditorium, così, è stato ricavato un palco al primo piano della struttura.

Tanti i progetti che tengono impegnati gli alunni, dallo sport alla creatività.