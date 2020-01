Viterbo, perde controllo dell’auto e finisce contro insegna: morto un 40enne

Viterbo. Un drammatico incidente si è verificato ieri sera sulla Sammartinese, all’altezza del distributore della Q8. Un’auto, una Audi, per causa ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo ed è finita contro l’insegna del distributore. L’uomo che era alla guida della vettura è morto.

Viterbo, perde controllo dell’auto e finisce contro insegna

Si tratta di Patrice Tiekone, 40 anni, deceduto sul colpo. Per lui, purtroppo, non c’è stato niente da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il deccesso.

L’impatto è stato così violento che l’auto è andata completamente distrutta. Nell’incidente non sono rimaste coinvolte altre persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili de fuoco e il 118.