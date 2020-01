Roma. Allarme bomba nella sede romana del quotidiano la Repubblica, in via Cristoforo Colombo. A segnalare la presenza di un ordigno sarebbe stata una telefonata anonima. Sono arrivati gli artificieri e i Vigili del fuoco ed è in corso l’evacuazione del palazzo. Le forze dell’ordine hanno fatto uscire d’urgenza i giornalisti e i dipendenti del quotidiano che attualmente si trovano fuori dall’edifico.

Seguiranno aggiornamenti