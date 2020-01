Miracolo a Mugnano, bimbo cade dal secondo piano: ne esce illeso

Miracolo a Mugnano nella giornata di ieri. Un bimbo di 8 anni è precipitato dal secondo piano della sua abitazione ma ne è uscito illeso. Il nonno e la mamma lo hanno condotto per accertamenti all’ospedale San Giuliano di Giugliano, dove è stato visitato dai medici del reparto di Pediatria. Ora è all’ospedale Santobono per verificare la presenza di eventuali lesioni interne.

Miracolo a Mugnano, bimbo precipita per metri ma è salvo

Il piccolo stava giocando vicino alla finestra quando si è consumato il dramma. Fatale la presenza di una poltroncina vicino al davanzale. Il bimbo si sarebbe arrampicato approfittando di un momento di distrazione dei familiari e sarebbe volato dalla finestra schiantandosi al suolo dopo un volo di diversi metri. Immediatamente i parenti si sono precipitati giù per soccorrerlo e lo hanno caricato in auto, diretti all’ospedale di Giugliano.

Miracolosamente il bimbo ne è uscito illeso, senza riportare neanche un graffio. Per ulteriori accertamenti è stato portato all’ospedale Santobono di Napoli nelle ultime ore. C’è chi invoca in città il miracolo di Sant’Antonio per spiegare l’evento. Intanto respiro di sollievo per i familiari, che hanno temuto il peggio per il piccolo di 8 anni.