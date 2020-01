Andrea Damante: età, altezza, anni. Claudia Coppola la nuova fiamma

Andrea Damante: età, altezza, anni e la sua nuova fiamma Claudia Coppola. La vita, la carriera, la fidanzata di uno dei sex symbol italiani. Senza alcun dubbio è uno dei personaggi televisivi più amati e seguiti degli ultimi anni. Lo confermano i numeri da record di seguaci e follower su Instagram, ma anche le migliaia di ragazze che non si lasciano scappare i suoi eventi.

Andrea Damante: età, altezza, anni

Andrea Damante nasce a Gela il 9 marzo 1990, ma cresce a Verona. Ha 29 anni. E’ del segno zodiacale dei pesci. E’ alto 1,85 metri e pesa 81 chilogrammi. I suoi genitori si separano quando lui ha solamente 3 anni e questo lo porta a trasferirsi al nord Italia. Dopo essersi diplomato si iscrive alla facoltà di Economia, ma decide di non proseguire gli studi universitari per dedicarsi completamente alla carriera musicale, da sempre il suo più grande sogno. A 19 anni va a vivere da solo.

Andrea Damante e Claudia Coppola: la sua vita sentimentale

Andrea Damante ha avuto due storie d’amore conosciute al pubblico, ed anche molto chiacchierate. Una con Giorgia Lucini, e l’altra con Giulia De Lellis.

Andrea Damante conosce Giorgia Lucini nel 2014 durante il programma Temptation Island. Lei è nota al pubblico per essere stata tronista di Uomini e Donne e partecipa a Temptation Island in coppia con Manfredi Ferlicchia, Andrea invece in veste di tentatore single. Giorgia e Manfredi nell’ultima puntata si lasciano e poco dopo Andrea e Giorgia iniziano una relazione. La loro storia dura quasi un anno, ma poi Andrea decide di interromperla perché non sente un sentimento di vero amore nei suoi confronti.

Dopo aver lasciato Giorgia Lucini, Andrea Damante nel 2016 sale sul trono del noto programma Uomini e Donne. Qui conosce la corteggiatrice Giulia De Lellis e tra i due è subito colpo di fulmine. Il 20 Maggio 2016, nella puntata finale, Andrea sceglie Giulia e i due iniziano la loro storia d’amore. Sin da subito la loro relazione si dimostra seria, tanto che la De Lellis decide di trasferirsi da Roma a Verona per amore. Iniziano la convivenza, si allontanano per lavoro, ma continuano a vivere felicemente la loro storia d’amore, progettando di sposarsi nel 2019. I due si lasciano, però, ad aprile 2018.

Ad oggi Andrea Damante ha una relazione con la modella Claudia Coppola, con cui in queste ore sta trascorrendo una romantica vacanza alle Bahamas.

Andrea Damante: carriera

Nel 2003 Andrea Damante inizia a dedicarsi alla sua passione per la musica decidendo di intraprendere la carriera di deejay. Nel 2014 si fa conoscere al pubblico partecipando al programma di Canale 5 Temptation Island in qualità di tentatore single. Raggiunge poi un notevole successo salendo sul trono di Uomini e Donne nel 2016. Inizia così ad essere ospite di diversi programmi televisivi, tra cui Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Verissimo.

A Settembre 2016 è tra i concorrenti della prima edizione del Grande Fratello Vip, arrivando quasi alla fine. Contemporaneamente si dedica alla musica. Difatti il 20 giugno 2017 esce il suo singolo Follow my pamp, tra i protagonisti del videoclip la ex fidanzata Giulia De Lellis. A settembre 2017 apre il suo shop online di abbigliamento e accessori, il Damante shop. Mentre nel 2019 si cimenta nel ruolo di attore prendendo parte al cast di Don Matteo 11.