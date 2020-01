Claudia Coppola: chi è la nuova fiamma di Andrea Damante. La foto di Claudia Coppola e Andrea Damante insieme

Chi è Claudia Coppola, la nuova fiamma di Andrea Damante? Dopo Giulia De Lellis, l’ex tronista di Uomini e Donne sembra essere pronto a ricominciare una nuova vita sentimentale. Sui social ha pubblicato una fotografia che lo ritrae felice alle Bahamas con Claudia Coppola. Sembra essere proprio lei la nuova fidanzata di Andrea.

La nuova fidanzata di Andrea Damante

Non è chiaro quando i due abbiano iniziato la loro relazione. Sembra che a dicembre sia sbocciato l’amore. Prima di Natale, infatti, Adrea Damante e Claudia Coppola stati avvistati dai paparazzi e immortalati in un locale insieme. Ma chi è Claudia Coppola, taggata nelle foto di Andrea con il nick instragram Cloddi? Scopriamo di seguito qualche informazione in più sulla ragazza.

Claudia Coppola: biografia

Claudia Margherita Coppola è originaria di Milano, ha 21 anni ed è nata il 29 settembre del 1998. Non sono molte le informazioni che riguardano la sua vita privata, se non che frequenta il mondo della moda sin da quando era bambina e ad oggi lavora come modella. Per quel che riguarda la carriera da studentessa, la ragazza è iscritta all’università Bocconi di Milano, dove vive.

La 21 enne risulta essere una persona molto discreta e poco avvezza ai social, fino a poco tempo fa, infatti, il suo profilo Instagram Ufficiale era privato. Ora, nonostante lo abbia reso accessibile a tutti, si può benissimo notare come sia una ragazza davvero semplice e acqua e sapone. Pubblica pochissimi contenuti e forse è stata questa sua semplicità e disinteresse alla fama a colpire Andrea Damante.

La relazione con Andrea Damante

A rendere noto il nome di Claudia Coppola al di fuori del mondo della moda, è stata la relazione con Andrea Damante. La modella è infatti la sua compagna ormai da qualche tempo. Sebbene i due siano già stati pizzicati insieme in passato, solo negli ultimi tempi hanno deciso di rendere ufficiale la cosa mostrandosi insieme sui propri account social attraverso foto e video.

Quanto alla loro storia, al momento non si sa ancora molto. Secondo alcune fonti, tutto sarebbe iniziato grazie ad amici comuni che li hanno fatti conoscere. Da allora i due avrebbero iniziato a frequentarsi senza più allontanarsi. Il loro amore però è stato vissuto il più possibile in segreto fin quando dopo essere stati notati dai paparazzi hanno deciso di rendere sempre più pubblica la loro storia. Questo sino ad oggi, quando entrambi hanno deciso di uscire ufficialmente allo scoperto mostrandosi insieme nei rispettivi account social.