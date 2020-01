Frosinone, bimbo di tre anni precipita dal balcone di casa: è grave

Frosinone. Un bambino di tre anni e mezzo è precipitato dal secondo piano della sua abitazione. E’ accaduto stamattina in piazza Romita a Pontecorvo, in provincia di Frosinone.

Frosinone, bimbo precipita dal balcone: la ricostruzione

Il piccolo ha fatto un volo di sei metri e ora si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Bambin Gesù di Roma. Secondo le prime informazioni, il bambino avrebbe raggiunto il balcone di casa e sarebbe salito su una seggiola posta davanti la ringhiera. Dopo essersi arrampicato, è caduto nel vuoto.

I soccorsi

Immediati i soccorsi e l’arrivo dell’eliambulanza. Secondo quanto si apprende, le condizioni del bambino sarebbero molto gravi, tanto che i medici hanno dovuto portarlo via urgentemente con l’elicottero e non con l’ambulanza.

Non si hanno maggiori informazioni riguardo le condizioni del bambino, e non è noto se sia in pericolo di vita o meno. l piccolo non era da solo in casa, ma ha approfittato di un momento di distrazione dei genitori. Sotto shock le persone in strada che hanno assistito alla scena così come i parenti presenti al momento nell’abitazione.

(immagine di repertorio)