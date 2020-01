Milly D’abbraccio, chi è, quanti anni ha, i film.

Milly D’abbraccio originaria di Avellino è una nota porno star. Oggi ha 56 anni. E’ la sorella dell’attrice teatrale Mariangela, il nonno era violinista del San Carlo, la nonna pittrice la, madre regista.

La carriera.

Nel 1978 vince il concorso miss teen ager Italy. Poi partecipa a miss Italia nel 1984 e inizia a lavorare nelle trasmissioni televisive Galassia 2 di Gianni Boncompagni e Vedette con lo pseudonimo Milli Mou. Ma la sua carriera televisiva è poi continuata. Negli anni successivi. Infatti nel marzo 1990 ha partecipato come concorrente alla trasmissione televisiva Colpo Grosso, condotta da Umberto Smaila. La svolta si ha però solo nel 1989. Infatti Milly decide di intraprendere la carriera di porno star. La proposta le arrivò da Riccardo Schicchi. Milly D’Abbraccio entrò così a far parte del gruppo di attrici pornografiche celebri come Moana Pozzi. L’attrice ha poi proseguito la sua carriera con numerosi film. Ad un certo punto ha però dicevo di mettere la parola fine al genere porno così nel 2002 dice addio alle scene.

La politica

Tra le attività di Milly D’Abbraccio c’è anche la politica. Nel 2008 si è candidata con la lista dei Socialisti a Roma. Per lei però solo 19 voti, di fatto non è stata eletta. Nel 2011, però ritorna e decide di candidarsi a sindaco di Monza. Ma presa dall’incertezza decide infine di candidarsi a Torre Del Greco tornando almeno politicamente in Campania.

I film

Sweet & Perverse Milly, regia di Christoph Clark (1989)

Amore, non uccidermi, regia di Pietro Nardi (1990)

Proposta oscena, regia di Gerard Damiano (1991)

La dottoressa, regia di Mario Bianchi (1991)

L’ultimo innocente, regia di Pietro Nardi (1992)

Amiche del cazzo, regia di Mario Bianchi (1992)

Vedo nudo, regia di Mario Bianchi (1993)

Taboo di una moglie perversa – Milly P.R. porca e scatenata, regia di Mario Bianchi (1993)

A culo nudo, regia di Riccardo Schicchi (1993)

Belle pazze scatenate vogliose – Le ragazze pon pon, regia di Mario Bianchi (1994)

Strane sensazioni bestiali – Animalità, regia di Mario Bianchi (1994)

Fuoco della Trasgressione, regia di Riccardo Schicchi (1994)

Doppio contatto anale, regia di Mario Bianchi (1995)

Una famiglia per pene, regia di Mario Bianchi (1996)

Le depravazioni di Milly, regia di Mario Bianchi (1996)

C’era una volta il… bordello, regia di Franco Lo Cascio (1997)

Paolina Borghese ninfomane imperiale, regia di Franco Lo Cascio (1998)

La moglie bugiarda, regia di Franco Lo Cascio (1998)

AnaXtasia – La principessa stuprata, regia di Franco Lo Cascio (1999)

Sex Animals (2000)

La professoressa di lingue, regia di Steve Morelli (2001)

L’onorevole, regia di Steve Morelli (2002)

L’avvocata del diavolo, regia di Michael Bernini (2002)