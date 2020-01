Paura sull’Asse Mediano, auto imbocca strada contromano: scontro tra auto

Incidente oggi 14 gennaio sull’Asse Mediano, all’altezza dell’uscita di Arzano. Un automobilista, in circostanze ancora da chiarire, ha imboccato la rampa di accesso contromano. Dopo pochi metri si è scontrato frontalmente con un’auto proveniente dalla direzione opposta.

Asse mediano, incidente ad Arzano per auto contromano

L’automobilista viaggiava a bordo di una Renault Modus quando è entrato lungo la rampa d’accesso controsenso. Inevitabile l’impatto con una Fiat Grande Punto che viaggiava nel giusto senso di marcia. Non è chiaro se i rispettivi conducenti siano rimasti feriti.

A segnalare l’incidente con una foto la pagina “La voce di Arzano”. Molti gli utenti che lamentano l’assenza di una chiara segnaletica stradale. I segnali presenti manderebbero in confusione gli automobilisti. Non sarebbe la prima volta che si verificano incidenti in quel tratto di Asse Mediano. A seguito dell’impatto frontale, il traffico veicolare ha subito dei rallentamenti. Si attende l’arrivo del carroattrezzi per la rimozione dei veicoli incidentati.