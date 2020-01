Il Codice da Vinci su Canale 8. Trama del Codice da Vinci, cast del Codice da Vinci e trailer del Codice da Vinci

Il Codice da Vinci stasera in prima serata su Canale 8. A partire dalle ore 21 e 20 andrà in onda su Canale 8 il thriller del 2006 diretto da Ron Howard, scritto da Akiva Goldsman e basato sull’omonimo romanzo best seller di Dan Brown del 2003.

Il Codice da Vinci: trama

In occasione del lancio del suo libro, lo scrittore Robert Langdon è a Parigi per presiedere ad un seminario sulla simbologia. L’incontro, tuttavia, è bruscamente interrotto dal tenente Collet che ha bisogno delle conoscenze di Langdon per un caso d’omicidio. L’anziano curatore del Museo del Louvre, Saunière, è stato brutalmente assassinato. Con le sue ultime forze, tuttavia, l’uomo ha lasciato un indizio e ha composto con il suo sangue uno schema simile a quello dell’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, accompagnato dalla scritta ‘P.S. Trova Robert Langdon’.

Ad uccidere l’uomo è stato Silas, lugubre monaco dell’Opus Dei, in cerca della ‘chiave di volta’ posseduta dal Priorato di Sion. Mentre Langdon giunge sul luogo dell’omicidio, Silas chiama il misterioso ‘Maestro’ e segue la Linea della Rosa fino alla chiesa di Saint-Suplice in cerca dell’oggetto. Le sue ricerche, tuttavia, sono incloncludenti dal momento che le suore della chiesa si rifiutano di rivelare altre informazioni.

Dopo aver saputo dell’omicidio, la crittologa Sophie Neuve si reca al Louvre e riesce a parlare con Robert. La donna lo informa che i sospetti della polizia ricadranno su di lui, a causa del messaggio di Saunière, e lo sprona a risolvere il caso prima di essere formalmente accusato di un crimine mai commesso. Dopo aver cercato di risolvere una confusionaria sequenza di Fibonacci, i due scovano altri indizi sui quadri di da Vinci, conservati nel museo. Il simbolo del giglio, storicamente rappresentante l’ordine dei Cavalieri Templari, fornisce una nuova pista ma le forze dell’ordine non si fidano di Langdon e hanno intenzione di arrestarlo.

Cast, curiosità e trailer

Tra i protagonisti del film vi sono Tom Hanks, nel ruolo di Robert Langdon, Audrey Tautou, nel ruolo di Sophie Neveu e Paul Bettany ne ruolo di Silas

La colonna sonora de Il Codice da Vinci composta da Hans Zimmer, nominato ai Golden Globe del 2007 ha vinto il premio come “Migliore colonna sonora originale“. Per i temi trattati, il film suscitò un grandissimo scalpore. Varie personalità dell’ambiente ecclesiastico si scagliarono contro Dan Brown e Ron Howard e il Vaticano sconsigliò sia la lettura del romanzo, che la vista del film. Il codice da Vinci fu presentato in anteprima al Festival di Cannes del 2006.

Il Codice da Vinci lanciato nelle sale cinematografiche europee e asiatiche il 18 maggio 2006 ricevette molte critiche. Per conoscere meglio i protagonisti, in attesa di questa sera possiamo guardare il trailer ufficiale del film.