Napoli, tragedia della metro: corsa in ospedale per cinque feriti gravi. La dinamica

E’ di cinque feriti gravi e sette lievi il bilancio del terribile incidente ferroviario di questa mattina sulla linea 1 della metropolitana di Napoli. Cinque persone sono state trasportate nei vari ospedali della zona collinare e ricoverati per accertamenti.

Due i macchinisti feriti. Uno ha riportato un grave trauma toracico a seguito dello schiacciamento della cabina del vagone. E’ attualmente all’ospedale Cardarelli. Trauma cervicale per l’altro macchinista. Feriti in maniera grave anche tre passeggeri. Uno con un problema lombo-sacrale, è stato trasportato dai sanitari del 118 al CTO. Un altro passeggero, invece, una donna, ha riportato una sospetta frattura all’arto inferiore ed è all’ospedale Cardarelli. Il terzo, infine, un trauma alla mano (anche quest’ultimo è ricoverato attualmente al CTO).

Nell’immediato, nei pressi del luogo dell’incidente, i sanitari del servizio 118 di Napoli 1 Centro hanno allestito un “posto medico avanzato” che ha prestato le prime cure agli altri sette feriti. Gli uomini del pronto intervento hanno curato sul posto le persone ferite in maniera lieve per le quali non si è reso necessario il ricovero in Pronto Soccorso. A condurre le operazioni di soccorso il dottore. Giuseppe Galano in qualità di Direttore Servizio 118 ASL Napoli 1 Centro.

La dinamica

Indagini dei carabinieri sono in corso a Napoli per fare luce sullo scontro tra treni della linea 1 della metropolitana avvenuto stamattina nei pressi della stazione di Piscinola. La circolazione dei convogli è bloccata, su disposizione dell’autorità giudiziaria. Le ipotesi sono il guasto tecnico oppure l’errore umano. Due convogli stavano uscendo dal deposito, tra le stazioni di Piscinola e i Colli Aminei, quando si sono scontrati. A seguito del tamponamento, un terzo treno in transito, con i passeggeri a bordo, è stato travolto in pieno.