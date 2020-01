Oroscopo di oggi 14 gennaio 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo del 14 Gennaio 2019: Torna il consueto appuntamento dell’oroscopo del giorno. Come procederà la settimana? Le giornate sono sempre pù invernali, ma man mano si allungano e questa già mette di buon umore. Vediamo allora cosa dicono le stelle, e quali sono i segni più fortunati del giorno.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete. Bene l’amore, grazie a Venere Favorevole. Cerca però di non buttarti in storie senza senso. Per quanto riguarda il lavoro ci sono ancora problemi a cui stai cercando di dare una soluzione e questo ti rende agitato.

Toro. Giornata eccellente per l’amore, puoi tornare a vivere delle belle emozioni. Cerca di non fare sempre di testa tua, ascolta i buoni consigli. Sul lavoro si possono concludere affari vantaggiosi.

Gemelli. Cerca di evitare i contrasti in amore, specie nel pomeriggio. Sul lavoro puoi avanzare richieste, cerca di cogliere al volo le occasioni, non fissarti sulle vecchie cose. Un po’ di stanchezza si fa sentire.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro. Finalmente c’è un recupero in amore, grazie a Venere tornata favorevole: ti senti meglio e si vede anche nel rapporto con il partner. Sul lavoro questi giorni sono molto importanti, ma cerca di non arrabbiarti se qualcosa non va per il verso giusto.

Leone. Sei più rilassato, meno agitato rispetto ai giorni scorsi. Favorite le relazioni interpersonali, avvantaggiati i contatti di lavoro, anche se c’è molta fatica. Cerca di rilassarti, non fare tardi la sera.

Vergine. Attenzioni a certe tensioni in amore: in questi giorni è più facile discutere o sentirsi distanti nella coppia. Va meglio per quanto riguarda il lavoro. Potrebbe arrivare una risposta.

Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia. Giornata positiva per l’amore: se devi chiarire qualcosa fallo adesso, o comunque entro giovedì. Sul lavoro è possibile recuperare qualcosa, ultimamente ci sono stati dei rallentamenti, Se ci sono delle questioni legali, meglio mediare e trovare un accordo.

Scorpione. Giornata favorevole in amore grazie all’influsso positivo della Luna. Sul lavoro ci sono delle situazioni da rivedere, ma tutto si sistemerà.

Sagittario. In questi giorni puoi aprire il tuo cuore e parlare d’amore. Se esci da una storia, adesso puoi ricominciare senza più rimpianti, il momento è favorevole alle nuove relazioni. Sul lavoro cerca di darti da fare adesso, ci sono buone occasioni da sfruttare.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno. Giornata positiva in amore, c’è un bel recupero e voglia di prendere decisioni importanti. Buone notizie in arrivo per quanto riguarda il lavoro.

Acquario. Ti è tornata la voglia di amare, ma questo ti crea un po’ di agitazione. Sul campo professionale occorre recuperare soprattutto dal lato economico. Cerca però di non fare le cose di corsa.

Pesci. Giornata un po’ sottotono in amore, attenzione a non alimentare tensioni o discussioni, misurate le parole. Per quanto riguarda il lavoro cerca di cogliere le occasioni, potrebbero proporti qualcosa di nuovo.