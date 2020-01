Si sporge da una scogliera per fare un selfie: muore ragazza di 21 anni

Si sporge da una scogliera per scattarsi un selfie e precipita per 30 metri, morendo sul colpo. Vittima Madalyn Davis, modella molto conosciuta anche c0me influencer sui social.

Si sporge da scogliera per fare selfie: muore ragazza di 21 anni

La giovane, di 21 anni, si trovava in Australia con alcuni amici, stava per assistere al sorgere del sole su una scogliera a Diamond Bay, ma si sarebbe sporta troppo per la voglia di farsi una fotografia.

Una tragedia simile era capitata solo qualche mese fa nel medesimo luogo. A nulla sono servite le recinzioni che dovrebbero impedire ai turisti di avvicinarsi troppo allo strapiombo. Il sindaco della città australiana ha annunciato che verranno prese ulteriori misure di sicurezza. Il profilo Instagram della bellissima Madalyn Davis è stato “preso d’assalto” da molti giovani che hanno voluto dare l’addio alla modella.