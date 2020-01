Palermo, tragedia allo stadio: si sente male durante la partita e muore

Dramma a Cefalù (Palermo) durante la partita di promozione tra il Lascari e il Lercara. Ettore Lombardo, 48 anni, dirigente della squadra di calcio del Lascari, si è sentito male in tribuna ed è morto mentre assisteva al match.

Dramma durante la partita, morto Ettore Lombardo

L’uomo stava guardando la partita sugli spalti dello stadio Cefalù di Santa Barbata. Era seduto accanto al presidente. Un pomeriggio di calcio come tanti altri, quando qualcosa è andato storto. Ettore non si è sentito bene e si è accasciato sul sedile e ha chiesto aiuto. E’ stato soccorso prima dal medico della società e poi dai sanitari del 118. Ma non si è più ripreso. Anche l’uso del defibrillatore si è rivelato inutile.

La gara a quel punto è stata sospesa. La scena si è consumata sotto gli occhi increduli dei giocatori e degli altri spettatori presenti allo stadio. Una giornata di sport che si è trasformata in tragedia. Messaggi di cordoglio sono giunti da tutto il mondo del calcio dilettantistico, in particolare di quello siciliano.