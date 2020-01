Fasano, Giovanni Custodero non ce l’ha fatta: morto giocatore malato di tumore

Il cuore di Giovanni Custodero ha cessato di battere alcune ore fa. Il giocatore 27enne di Pezze di Greco, frazione di Fasano (Brindisi) è così morto dopo la sua lunga battaglia contro il sarcoma osseo di cui era affetto.

Il giovane la scorsa settimana aveva annunciato su Facebook che, stremato dal tumore maligno e duramente provato dal dolore, aveva scelto di farsi sedare per alleviare il suo malessere.

La storia di Giovanni Custodero

La scorsa settimana il giovane aveva affidato a un post sulla sua pagina Facebook un saluto annunciando l’intenzione di farsi sedare perché incapace di sopportare ancora le sofferenze inflitte dal sarcoma osseo.

“Giovanni – raccontava la famiglia in una lettera aperta – è un ragazzo come tanti, che nel 2015 all’età di 23 anni inizia ad avvertire un gonfiore alla caviglia sinistra, mentre giocava in qualità di portiere nella squadra di calcio a 5 del Cocoon di Fasano. Dopo diversi mesi, gli viene consigliato di recarsi a Firenze e a marzo 2016 viene a conoscenza della dura realtà: è stato colpito da una rara forma di sarcoma osseo in stadio avanzato”.

La famiglia ripercorre i momenti di sofferenza del giovane: “Chiunque sarebbe crollato, ma lui no. Lui decide di amputare l’arto fin sotto il ginocchio, se questo significa poter continuare a vivere, e di lì inizia a godersi ogni momento con la sua famiglia, la fidanzata e gli amici”.