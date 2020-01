Fano, incidente nella notte: auto finisce contro muro, muore 25enne

Fano. Un drammatico incidente si è verificato stanotte, a Cuccurano di Fano. Un ragazzo di Pesaro di 25 anni è morto dopo che è finito con la sua auto contro il muro di una casa.

Incidente a Fano: muore giovane di 25 anni

A bordo del veicolo c’era anche un altro giovane, un 20enne seduto sul sedile del passeggero. Quest’ultimo è rimasto ferito, ma ce l’ha fatta comunque ad uscire da solo dal mezzo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Per il conducente, invece, non c’era più niente da fare: è deceduto sul colpo.

La strada provinciale Flaminia è stata chiusa temporaneamente in attesa dell’autorizzazione del pm alla rimozione del corpo. Sul posto oltre al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre la vittima dall’abitacolo e mettere in sicurezza la sede stradale, e gli agenti della polizia stradale di Fano, per i rilievi. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.