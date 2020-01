Meteo. Un assaggio di primavera a Napoli: sole e temperature in aumento. Le previsioni

Meteo Campania. Buone notizie dal clima per il fine settimana. Su Napoli e la Campania splenderà infatti uno splendido sole che, unito alle temperature in aumento, permetterà ai più di godersi un fine settimana che, seppur non ancora primaverile a tutti gli effetti, sarà sicuramente ben poco “invernale”. Del resto, già in questi giorni il clima è ben più che mite sul capoluogo partenopeo e nel resto della regione.

Meteo, sole e temperature in aumento in Campania

Per tutta la giornata di domani, domenica 12 gennaio, il sole splenderà in un cielo sgombro da nubi e senza venti particolarmente forti, con le temperature che si aggireranno tra i 13 ed i 14 gradi di massima, senza scendere sotto gli 8 gradi neppure in serata.