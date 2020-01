Lutto nel Napoletano, Mena muore a 35 anni. Domani i funerali

Lutto a Casalnuovo per la prematura scomparsa di Mena Caccioppoli, 35enne morta a Milano, dove viveva da alcuni anni per motivi di lavoro. A darne notizia l’associazione “Noi genitori di tutti” con un post su Facebook.

Casalnuovo in lutto, morta Mena Caccioppoli

L’associazione Noi genitori di tutti ODV è vicina alla famiglia Vincenzo Caccioppoli per la perdita prematura e assurda della loro primogenita Mena. Con il cuore muto e silenzioso la nostra Marzia e tutta la vostra famiglia Caccioppoli vi sono vicini. Noi con lei, ti diciamo arrivederci”, si legge nel post. “Ciao Mena..sarai sempre nel cuore di chi ti ama e porterà il tuo ricordo oltre cielo”.

I funerali

L’ultimo saluto sarà dalla chiesa S.Maria dell’arcora in Casalnuovo domani alle 12. Le cause del decesso non sono ancora rese note ma si è trattata di una morte improvvisa che ha gettato nello sconforto amici e conoscenti.