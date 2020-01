Follia a scuola, 12enne uccide un insegnante e ferisce altri studenti

Una sparatoria si è verificata in una scuola privata nel nord del Messico. Un alunno di dodici anni ha sparato a un’insegnante e ad alcuni compagni di classe, poi ha puntato la pistola contro di sé e si è suicidato.

Secondo quanto riferito dai media locali, anche l’insegnante sarebbe morta e altre sei persone sono rimaste ferite. Prima della sparatoria, il ragazzino avrebbe infatti chiesto il permesso di lasciare l’aula per cambiarsi i pantaloni, ma avendoci impiegato molto tempo, la sua insegnante è uscita a cercarlo. Quando lo ha trovato, la maestra gli ha chiesto delle armi che aveva, così il dodicenne ha aperto il fuoco.

Pare che il ragazzino non presentasse alcun sintomo di malessere o depressione ed era uno studente noto per i suoi buoni voti. L’episodio si è verificato nell’istituto Colegio Cervantes, nella città di Torren, nello stato di Coahuila, al confine con gli Stati Uniti.

Tra i feriti ci sarebbero tre alunni e un altro insegnante, che sono stati portati in ospedale per cure di emergenza. La Procura si è recata nella scuola per avviare le prime analisi degli esperti sull’episodio violento, avvenuto all’inizio delle attività scolastiche. Le autorità stanno cercando i genitori dello studente, che viveva con sua nonna.

(immagine di repertorio)

⚠ ÚLTIMA HORA: Alumno ingresa con arma a la escuela en Torreón, #Coahuila y dispara en contra de sus compañeros; reportan al menos tres muertos y 4 heridos. @telediariomty. pic.twitter.com/PTebryZdi1 — Víctor Martínez (@victormtzlucio) 10 gennaio 2020