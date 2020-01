Giugliano, sacchi neri e mancata differenziazione dei rifiuti: multata la galleria Auchan

GIUGLIANO. Nuova operazione ambientale della polizia municipale a Giugliano. Gli agenti della sezione ambientale hanno sanzionato la galleria Auchan per mancata differenziazione dei rifiuti e utilizzo dei sacchi neri.

Giugliano, rifiuti: multe alla galleria Auchan

In un servizio di controllo della municipale effettuato ieri sono state riscontrate le irregolarità. I caschi bianchi hanno verificato che la galleria del centro commerciale non ha rispettato né l’ordinanza che vieta l’utilizzo di sacchi neri né tantomeno il calendario di raccolta differenziata. I rifiuti trovati, infatti, non erano differenziati.

Le sanzioni

Per l’attività sono scattate due multe da 500 euro per un totale di mille euro.

I controlli

Ormai da mesi vanno avanti i controlli della polizia municipale contro chi non rispetta la differenziata e sversa ancora rifiuti in giro per la città. Solo questa mattina gli agenti hanno beccato un ristoratore di Lusciano che aveva gettato sacchi di immondizia a Giugliano.