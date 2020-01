Michele Cucuzza: età, fidanzata, figlie del giornalista che dopo aver condotto La vita in diretta ora è al Grande Fratello Vip 4.

Michele Cucuzza: età

Michele Cucuzza nasce a Catania il 14 novembre 1952, ha quindi 67 anni. Figlio del vulcanologo e docente dell’Università di Catania Salvatore Cucuzza Silvestri, ha iniziato sin da subito la sua carriera da giornalista. E ha iniziato con i temi di società lavorando per il quotidiano Catania Sera. Poi, trasferitosi a Milano nel 1973, ha lavorato per Il Giorno. E nel 1976 ha fondato Radio Popolare. Sempre a Milano si è laureato in Lettere Moderne.

L’arrivo di Michele Cucuzza in TV risale al 1983 quando ha iniziato a lavorare per la Rai in veste di redattore realizzando vari servizi. Il salto di qualità risale al 1988 quando inizia a condurre il Tg2 e vi rimane per ben 10 anni.

Ma Cucuzza è molto conosciuto anche nelle vesti di conduttore di programmi. Infatti dal 1998 al 2008 ha presentato La vita in diretta. Inoltre ha partecipato a La posta del cuore e ha condotto Segreti e bugie. E dal 2008 al 2011 ha condotto Uno mattina. Negli anni ha avuto modo di presentare altre trasmissioni, di tornare anche alla vita del giornalismo e si è anche adoperato in molti eventi a scopo benefico e culturale.

Michele Cucuzza: fidanzata, figlie

Parlando della vita privata di Michele Cucuzza, e quindi della sua famiglia, sappiamo che ha avuto due relazioni molto importanti. La prima è stata con una giornalista francese, con la quale ha avuto la prima figlia. Mentre la seconda è stata con una collega conosciuta in Rai e anche da questo amore è nata una figlia.

Le due figlie abitano una a Parigi e l’altra a Milano, ma nonostante la lontananza (specialmente con la prima) ha avuto la possibilità di essere un buon padre e anche presente. Il giornalista, infatti, ha dichiarato che le madri delle sue figlie non hanno per niente ostacolato il suo ruolo di padre.

Oggi Michele Cucuzza non è più single. Lui stesso, a gennaio del 2019, ha dichiarato di essere fidanzato da un paio d’anni. Il nome della donna è Rosanna Caltizzone, è calabrese, medico estetico e vive tra Catanzaro e Roma.

La partecipazione al Grande Fratello Vip e i social

Michele Cucuzza è uno tra i correnti della quarta edizione del Grande Fratello Vip 2020, condotta da Alfonso Signorini. La sua presenza al reality è stata annunciata sui social, mezzi di comunicazione che lo stesso Cucuzza usa spesso. Difatti Michele Cucuzza è davvero al passo con i tempi e molto attivo sui social. Il giornalista ha un account Twitter.

Ma per seguire Michele Cucuzza sui social il modo migliore è sicuramente attraverso il sio profilo Instagram. Qui il giornalista è vicino alla soglia degli 8 mila follower. Ama condividere selfie, scatti con amici e colleghi e tutto ciò che riguarda la sua carriera e gli eventi a cui partecipa.