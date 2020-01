Grande Fratello Vip, quanto guadagnano i concorrenti ? Signorini svela come viene scelto il cachet

Ha preso il via ieri il Grande Fratello vip. La nuova edizione vede un cast molto variegato: attori, conduttori, giornalisti, influencer, intellettuali.

Grande Fratello Vip, il cachet

In tanti si chiedono quale sia il cachet dei concorrenti che partecipano al GF Vip. Durante l’incontro con la stampa, è stato spiegato da parte del neo conduttore Alfonso Signorini che il corrispettivo “dipende dal personaggio e dalla sua notorietà”. Nessuno ha parlato di cifre, anche perché “l’elemento economico non è l’elemento fondamentale della partecipazione”.

Ogni personaggio famoso che decide di mettersi in gioco, lo fa per ragioni personali: “Una persona deve essere convinta ed avere il piacere di farlo, poi a seconda di ogni singolo personaggio, noi imbastiamo ogni singola trattativa per arrivare ad una conclusione” è stato detto durante l’incontro con i giornalisti.