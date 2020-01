Estrazione Superenalotto 9 gennaio 2020: i numeri vincenti dell’estrazione del Superenalotto 9 gennaio 2020

Estrazione Superenalotto 9 gennaio 2020: i numeri vincenti. Questa sera a partire dalle 20 una nuova estrazione. La corsa al 6, che tiene incollati agli schermi milioni di italiani, tornerà a far sognare i milioni di giocatori presenti in tutta Italia. Su questa pagina, poco dopo le 20, saranno disponibili i numeri vincenti. Di seguito le combinazioni fortunate.

Estrazione Superenalotto 9 gennaio 2020: i numeri vincenti

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

5 14 54 55 66 78

Numero Jolly 52

Superstar 45

Montepremi

Con l’Estrazione del Superenalotto di questa sera i giocatori cercheranno di centrare la sestina utile per aggiudicarsi il montepremi che intanto ha raggiunto una quota da capogiro. Il fortunato vincitore difatti potrà incassare 57,8 milioni di euro.

Due fortunati hanno però indovinato il ‘5’ in una delle ultime estrazionidel Superenalotto. Un ‘5’ è stato realizzato sulla bacheca dei sistemi centralizzati di Sisal SpA, mentre l’altro è stato centrato a Roma. Centrati anche 3 “4” dal valore complessivo di 45mila 462 euro.

L’ultimo “6” è stato centrato il 17 settembre 2019 in provincia di Parma.

L’Estrazione del Superenalotto, ha cadenza fissa di martedì, giovedì e sabato salvo festività come Natale, Pasqua o il 25 aprile. I numeri vicenti saranno resi noti anche sul sito ufficiale dei monopoli dello Stato nella sezione giochi. Inoltre per tutelare i giocatori lo Stato ha messo a disposizione il numero verde 800 55 88 22, con cui è possibile mettersi in contatto con professionisti del settore e chiedere il loro aiuto.