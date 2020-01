Veronica Rubino, cantante delle Lollipop ospite a Casa Chalet

Era il 2001 quando “Down Down Down” scalava le classifiche vendendo in una settimana ben 40 mila copie. Marta, Dominique, Roberta e Veronica divennero in breve tempo icone pop trovandosi tra le mani notorietà e successo. Le cinque ragazze approdarono anche a SanRemo nel 2002 partecipando con il singolo Batte Forte, primo brano in italiano, gareggiando nella categoria Campioni. La canzone si classificò penultima, ma fu una esperienza estremamente formativa. Dopo due anni la band si sciolse. A questo punto le componenti del gruppo intrapresero carriere diverse. Durante l’incontro di venerdì scopriremo i retroscena della girl band e la vita di Veronica Rubino.

L’appuntamento è, quindi, per venerdì 10 gennaio alle ore 12.30 su Telecluitalia Canale98, in live streaming sul sito www.teleclubitalia.it , in diretta sulla pagina Facebook Teleclubitalia e in replica alle 20.30.