Estrazione Lotto di oggi giovedì 9 gennaio 2020. I numeri vincenti dell’estrazione di giovedì 9 gennaio 2020

Estrazione Lotto di oggi giovedì 9 gennaio 2020. I numeri vincenti saranno disponibili su questa pagina pochi minuti dopo le ore 20:00.

Come sempre, i numeri sono comunicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

I numeri ritardatari: in cima rimane il numero 69 da 71 turni mancante all’appello e poi troviamo il 27 mancante da 66 giocate. Si continua con il 6 assente da 65 turni e il 24 che manca da 59 turni. Poi il 34 che non esce da 53 turni, e il numero 84 da 42 turni. Si prosegue con il numero 46 da 41 estrazioni assente e il 20 da 40. Concludendo, manca il 70 da 39 turni e il 38 da 36 estrazioni.

LOTTO, LE RUOTE

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Estrazione Lotto di oggi 9 gennaio 2010: ultime vincite

L’estrazione Lotto di oggi 9 gennaio 2020 permetterà a qualche fortunato di poter incassare una bella somma, proprio come è successo lo scorso martedì. Difatti a Biella sono stati vinti in totale ben 143mila euro, divisi tra due giocatori. Questa rappresenta la prima vincita più alta del 2020. In provincia di Potenza un fortunato giocatore ha vinto 73 mila euro.

I numeri vincenti dell’Estrazione Lotto di oggi 9 gennaio 2020 saranno pubblicati a partire dalle 20 anche sul sito ufficiale delle agenzie delle dogane e dei Monopoli di Stato nella sezione Giochi. Inoltre sul sito sono riportate le avvertenze per i giocatori, in quanto il gioco del Lotto può creare dipendenza. In casi in cui si manifesta questo tipo di dipendenza si può chiamare il numero verde 800 55 88 22, è possibile mettersi in contatto con professionisti del settore e chiedere il loro aiuto.