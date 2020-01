Tutti pazzi per Wanda Nara, la foto sotto la doccia manda in tilt i fan. La Foto

Tutti pazzi per Wanda Nara. La show girl, moglie del calciatore Mauro Icardi, ha debuttato nella serata di ieri come opininista al GF Vip condotto al Alfonso Singnorini. La super bomba sexy prima di andare in onda ha deciso di scattare una una foto ricordo prima di iniziare ufficialmente il suo viaggio nel Grande Fratello Vip.

La modella argentina sarà affiancata da Pupo, con il quale formerà una coppia inedita ma, secondo i ben informati, destinata a regalare grandi sorprese. Forse per scaricare la tensione, per regalarsi un momento di relax prima di raggiungere Cinecittà, Wanda Nara si è concessa una pausa rigenerante nella SPA dell’hotel. Una volta sotto la doccia, l’opinionista si è fatta ritrarre completamente senza veli, avvolta dalla luce azzurra della cromoterapia. Sono tanti i significati simbolici di questo colore nella cromoterapia e di solito la luce con questa lunghezza d’onda viene utilizzata per rilassare il sistema nervoso e ristabilire l’equilibrio fisiologico. Nulla di strano che Wanda Nara lo abbia scelto prima della diretta di stasera me è probabile che in pochi, guardando l’immagine, abbiano notato questo dettaglio.