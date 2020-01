Tragedia a Portici, bimbo di un anno muore dopo febbre alta: lutto per Giovanni

E’ un giorno di lutto a Portici, in provincia di Napoli, per la morte di Giovanni Ascione, un bimbo di appena un anno e mezzo. Il piccolo ha accusato una febbre molto alta ed è deceduto nel giro di poco tempo. I medici hanno provato a tenerlo in vita ma non c’è stato niente da fare. Non è chiaro se il piccolo soffrisse di qualche patologia.

Portici, morto il piccolo Giovanni Ascione

La notizia del decesso di Giovanni si sta rapidamente diffondendo in tutta la città di Portici. La comunità ha appreso tra dolore e incredulità del decesso del piccolo. Tanti i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia Ascione che stanno comparendo in queste ore sui social e nei gruppi Facebook.

“Ho sempre pensato che gli angeli fossero la cosa più bella del mondo, ma troppi sono i piccoli volati in cielo troppo presto e spesso in modo ingiusto. Portici si stringe al vostro dolore. R.i.p Piccolo”, scrive Fortuna.