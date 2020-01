Giugliano, la scuola Mery presenta l’offerta formativa per il prossimo anno scolastico

Giugliano. La Scuola Paritaria Mery, sita in via Frezza, una delle storiche istituzioni scolastiche di Giugliano in Campania, da oltre 40 anni si occupa di offrire ai giovani un’offerta didattica di assoluto pregio. È diventata nel tempo un modello e un importante punto di riferimento per tutto il territorio. La missione dell’Istituto è quella di tutelare il diritto irrinunciabile ad un percorso formativo efficace e completo, che possa sviluppare un’identità consapevole e aperta.

Anche quest’anno la scuola giuglianese ha presentato l’offerta formativa caratterizzata da vari punti salienti a partire dalla centralità dello studente, cosi come esposto dalla dirigenza scolastica:”Il nostro corpo docente pone costantemente al centro dell’azione educativa gli alunni, il patrimonio più prezioso di questa scuola a misura di bambino. In questa prospettiva, favoriscono la personalizzazione dei percorsi didattici tenendo conto della singolarità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, delle sue attitudini e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e formazione. Il nostro percorso disciplinare, sempre aggiornato ed attento, si prefigge di fornire le solide basi su cui costruire le mappe dei saperi. Un obiettivo raggiungibile attraverso un’offerta didattica di indiscussa qualità che punti all’approfondimento delle discipline fondamentali, italiano, matematica, geometria, storia e geografia, e di quelle extracurriculari, inglese, informatica e musica, sviluppate da personale qualificato e competente anche esterno alla scuola”.

Tra gli obiettivi della scuola c’è sicuramente quello di incrementare le conoscenze e le competenze degli studenti attraverso lezioni efficaci ed interessanti da tenersi in un contesto armonico e stimolante in cui sviluppare importanti relazioni umane, sociali e culturali.

Contribuire a formare in modo impeccabile questi giovani è un nostro preciso dovere, perché solo con un’istruzione adeguata i nostri figli avranno la possibilità di aver successo nella vita. Inoltre la scuola fa sapere che le iscrizioni sono aperte entro e non oltre il 31 gennaio. Per conoscere meglio la scuola sono attivi i profili instagram e facebook.

