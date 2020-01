Terremoto, scossa di 2.1 in provincia di Udine: paura tra i residenti

Italia. La terra trema in Puglia. Una scossa di terremoto di magnitudo 2,7 gradi è stata avvertita alle 8,50 a nord di Bari. Secondo l’Ingv (l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), il terremoto è avvenuto a una profondità di 9 chilometri e l’epicentro è stato localizzato ad Andria, comune di oltre 100mila abitanti a circa 50 chilometri a nord di Bari.

In seguito alla scossa, tutte le scuole della città sono state immediatamente evacuate per preacauzione. Centinaia di bambini sono stati portati all’esterno delle loro scuole. La scossa di terremoto è stata avvertita distintamente in tutto il centro abitato. Il terremoto è stato avvertito anche nelle città vicine, come Barletta, Trani e Corato, in particolare ai piani alti. Ruvo di Puglia e Bisceglie altri comuni non distanti dall’epicentro del sisma. Non si registrano al momento danni a cose e persone. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, si è messo immediatamente in contatto con la Protezione civile regionale.

Diverse anche le segnalazioni apparse sui social di quanti hanno avvertito la scossa di terremoto con epicentro ad Andria.

Terremoto nel pomeriggio ad Udine

Un’altra scossa di terremoto in Friuli: questa volta l’epicentro è stato tra Raveo e Preone, in Carnia. La scossa, avvenuta alle 14.35 di oggi pomeriggio, è stata di magnitudo 2.1. Al momento, nonostante le vibrazioni si siano sentite distintamente, non sono stati segnalati danni a cose e/o persone.