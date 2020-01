Air Italy, promozione 2020: biglietti aerei scontati del 25%

La compagnia aerea Air Italy ha lanciato una promozione con biglietti aerei scontati del 25%. Si deve prenotare entro il 20 gennaio e si può volare fino al 24 ottobre. Sconti fino al 25% sui biglietti aerei prenotati entro il 20 gennaio. E’ con questa iniziativa – valida su tutte le rotte della compagnia aerea con partenza dall’Italia – che si apre il 2020 di Air Italy.

Air Italy, offerte low cost

“La promozione ha validità per viaggiare nel periodo dal 10 gennaio al 24 ottobre 2020 su tutto il network nazionale e sui voli dall’Italia verso Stati Uniti, Canada, Africa e Oceano Indiano – si legge in una nota del vettore -. Inoltre, grazie alle compagnie partner di Air Italy, Alaska Airlines e Hawaiian Airlines, dal 29 marzo al 24 ottobre 2020, tutti i viaggiatori potranno approfittare di questa incredibile promozione per volare ad Anchorage, Honolulu, Hawaii, Las Vegas, Portland, Seattle, Salt Lake City e molte altre destinazioni mozzafiato”.