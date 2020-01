Modena. Non ce l’ha fatta S.M., il ragazzo di 17 anni investito da un’automobile mentre era in sella alla sua bicilcetta. L’incidente stradale è avvenuto stamane, intorno alle 7 e 10, in via Morante, all’altezza dell’incrocico con via Brescia.

Modena, investito da un’auto: morto ragazzo di 17 anni

La dinamica dovrà essere accertata dalla polizia locale. Pare che il giovane stesse attraversando nei pressi delle strisce pedonali, quando da un’altra via è sopraggiunta una vettura che procedeva verso il centro città e non è riuscita ad evitare l’impatto.

Alla guida dell’auto un uomo residente in zona. Nell’urto il ragazzo e la bici sono stati sbalzati a diversi metri di distanza. Il personale sanitario del pronto soccorso ha cercato a lungo di rianimare la vittima, prima di trasportarla all’ospedale di Baggiovara dove è stato dichiarato il decesso.