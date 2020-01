Non c’è più religione, film: trama, trailer, cast e dove è stato girato il film Non c’è più religione

Questa sera in tv andrà in onda Non c’è più religione su Rai 1 alle 21.25. E’ un film commedia del 2016 diretto da Luca Miniero e interpretato da Claudio Bisio, Angela Finocchiaro e Alessandro Gassmann. Racconta le vicende degli abitanti di un paesino di fantasia chiamato Porto Buio. La splendida isola, isolata dal resto del mondo, è famosa per il suo Presepe Vivente che, per problemi demografici, è sempre più difficile da realizzare.

Non c’è più religione, trama

Sebbene sia solo Pasqua, nell’immaginario paesino di Porto Buio cominciano i preparativi per il Presepe Vivente, da anni unica attrazione dell’isola sulla quale il paese si trova. A causa del ridottissimo tasso di natalità, l’unico bambino abitante sull’isola, da sempre designato per interpretare il ruolo del bambinello, è diventato inadatto, essendo giunto alle soglie della pubertà. Il sindaco Cecco ha quindi l’idea di chiedere “in prestito” un bambino alla folta comunità marocchina che vive sull’altro lato dell’isola. Aiutato da Suor Marta (che era la sua fidanzata prima di prendere i voti) e da Don Mario, il sindaco va a parlare col leader carismatico della comunità, Marietto.

Questo è un vecchio amico di Cecco, dal quale però si è allontanato dopo aver subito un grave torto e, convertitosi all’Islam, ha sposato una ragazza marocchina. Marietto si offre di prestare il suo figlio che sta per nascere per il presepe, ma in cambio comincia a porre una serie di richieste a Cecco (che, talvolta, coinvolgono tutta la popolazione) al fine di potersi vendicare del torto. Nonostante questo, Cecco e Marietto (che ora si fa chiamare Bilal) ricominciano a ricucire l’amicizia. L’arrivo della figlia di Cecco, anche lei incinta, mette Cecco davanti alle sue vere intenzioni riguardo il Presepe, all’amministrazione cittadina e al processo di integrazione fra le due comunità dell’isola.

Non c’è più religione dove è stato girato: la location del film

I comuni interessati dalle riprese sono stati Monte Sant’Angelo, Manfredonia e le Isole Tremiti. La Riserva Marina delle Isole Tremiti è stata la location che ha incantato gli spettatori al cinema e che ha donato al film le sue ambientazioni spettacolari.

Non c’è più religione, cast

Claudio Bisio (Cecco)

Alessandro Gassmann (Marietto/Bilal)

Angela Finocchiaro (Suor Marta)

Nabiha Akkari (Haida)

Giovanni Cacioppo (Aldo)

Laura Adriani (Maddalena)

Mehdi Meskar (Alì)

Paola Casella (Addolorata)

Massimo De Lorenzo (Don Mario)

Nunzia Schiano (Madre di Marietto/Bilal)

Giovanni Esposito (Segretario Vescovo)

Roberto Herlitzka (Vescovo)

Mounir Echchaoui (Ahmed)

Imad Nazih (Munir)

Non c’è più religione, trailer