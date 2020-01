Oroscopo di oggi 8 gennaio 2020: le previsioni segno per segno dell’8 gennaio

La prima settimana dell’anno si rivela foriero di novità e di buoni auspici per i segni zodiacali. Cosa avranno in serbo per noi la stelle? Scopriamolo insieme con il consueto appuntamento dell’oscorpo del giorno.

Oroscopo di oggi: Ariete, toro e gemelli

Ariete. Giornata favore grazie alla presenza della Luna: approfittane e non rimandare nulla a domani. Per quanto riguarda il lavoro, a breve le cose miglioreranno e avrai maggiori certezze.

Toro. Belle novità in arrivo in amore. Attenzione però al nervosismo dovuto a problemi sul lavoro: eventuali noie potrebbero essere superate con qualche mossa a sorpresa.

Gemelli. Giornata positiva grazie alla Luna nell segno. Cerca di non arrabbiarti: Marte opposto potrebbe darti qualche fastidio nei rapporti interpersonali. Progetti da analizzare sul lavoro.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro. Hai bisogno di maggiore serenità, anche se in questo periodo non è semplice, ma a prendere tutto di petto ci rimetti tu. Su lavoro potrebbe esserci un po’ di agitazione, ma ricorda che quando si chiude una porta si apre un portone.

Leone. A breve sarà più facile parlare d’amore: incontri favoriti, favorevoli anche i colloqui. Sul lavoro ti senti sotto pressione, forse qualcuno pretende ritmi troppo esagerati.

Vergine. Cerca di evitare tensioni e contrasti in amore, fatti scivolare le cose addosso ed evita complicazioni. Bene il lavoro: sono favoriti gli accordi e i contratti: tutto ciò che prende forma oggi avrà successo.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia. Oggi potresti dire basta a una storia, se non è ufficiale o se è clandestina. Sul lavoro potrebbero nascere dei piccoli contrasti, delle tensioni. I rapporti interpersonali potrebbero essere tesi.

Scorpione. Giornata sottotono, cerca di fare solo lo stretto necessario. Se devi prendere delle decisioni, cerca di prendere tempo. Per quanto riguarda il lavoro, invece, sei pronto per lanciarti in una nuova avventura che può portarti lontano.

Sagittario. Se in amore stai vivendo una crisi, è il caso di affrontarla. A volte è meglio dare un taglio alle situazioni troppo difficili. Sul lavoro evitate distrazioni.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno. Bene l’amore: le storie nate recentemente possono diventare importanti. Venere diventerà favorevole dal 13 gennaio: preparatevi a sfruttare al meglio la situazione. Bene anche il lavoro, grazie a Giove e Saturno favorevoli.

Acquario. Grazie a Venere favorevole i sentimenti sono in primo piano. Potresti anche vivere una bella avventura. Sul lavoro potrebbe esserci un cambiamento, ma non è detto che ti piaccia.

Pesci. Fate attenzioni alle gelosie: avete dei dubbi che volete chiarire. C’è tensione, provate a scaricarla organizzando qualcosa di piacevole. Sul lavoro potrebbero esserci dei ritardi, ma cercate di non innervosirvi. Le cose miglioreranno a breve.