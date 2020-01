Roma. Dramma in metro, 15enne investita e uccisa dal convoglio

Roma. Si lancia sui binari della metro, morta una tragazza di quindici anni. Ha deciso di farla finita gettandosi sotto al convoglio della metro di Roma nellas stazione di Ponte Lungo. L’identità dell’adolescente è ancora sconosciuta. L’allarme è scattato intorno alle ore 11 di questa mattina, martedì 7 gennaio.

Roma. Ragazza di 15 anni muore sui binari della metro

La linea A è temporaneamente bloccata tra Termini e Anagnina ed è stata annunciata l’attivazione di navette sostitutive per servire la tratta interrotta. A dare la notizia Atac che ha informato gli utenti che la provvisoria interruzione del servizio è stata presa per permettere le operazioni di soccorso in sicurezza.

Un convoglio in transito in fermata ha investito la ragazza ed è rimasta intrappolata tra il treno e i binari. La scena si è consumata sotto agli occhi spaventati dei cittadini, molti dei quali proprio oggi di ritorno dalle vacanze di Natale. I viaggiatori, che hanno assistito alla scena mentre erano in attesa del transito del treno hanno dato l’allarme, chiedendo l’intervento urgente di un’ambulanza, temendo che fosse ormai troppo tardi.